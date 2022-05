MARIANI: «SUL NUOVO OSPEDALE SI PERDE TEMPO, LEGA E REGIONE TRACCHEGGIANO, IO SONO CONTRO PIANO D'ACCIO...»

«La Asl non spiega più di tanto. I consiglieri regionali non parlano e stanno facendo in Regione una mezza delibera farlocca. Visto che ci si nasconde dietro alla tematica di falsi progetti, ho deciso di stanarli». E' un attacco frontale alla Regione ma anche alla Lega, quello che affida alla stampa il consigliere Sandro Mariani, facendo intuire il suo "no" al nuovo ospedale di Piano D'Accio, vista la situazione di incertezza finanziaria e politica attuale. «C''è una parte importante di Teramo che ritiene che l'ospedale debba rimanere a Villa Mosca. Non si può pensare che non parlando della questione le cose possano andare avanti da sole. Ricordo - dice Mariani - che quattro mesi fa ho organiozzato un incontro al quale non è stato dato seguito». Il consigliere, chiede allora una discussione tecnica, perché non si fida della Lega e di coloro che pensano di perdere tempo, come la Regione.

La notizia trova subito il consenso del comitato promotore per il nuovo ospedale di Teramo che plaude alle dichiarazioni del consigliere teramano.