LA VERI' ANNUNCIA LA PAXLOVID IN FARMACIA, LA FEDERFARMA LA FRENA

È ancora caos sulla distribuzione e dispensazione del farmaco antivirale orale di Pfizer, il Paxlovid, direttamente nelle farmacie abruzzesi: la Regione, per voce dell'assessore alla Sanità Nicoletta Verì, ha assicurato che da lunedì la pillola anti-Covid «sarà disponibile nelle farmacie territoriali», ma Federfarma ha smentito la notizia, sottolineando che «non sarà possibile iniziare il prossimo 16 maggio». Già nelle scorse settimane Assofarm e la Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) avevano denunciato una situazione ancora incerta per l'avvio della distribuzione in Abruzzo e avevano chiesto di velocizzare l'iter, sottolineando l'importanza di una formazione anche per i medici di famiglia.