PLAXOVID, LA PILLOLA ANTICOVID RESTA IN DEPOSITO, MANCA ACCORDO CON I MEDICI

Resta imbrigliata la distribuzione della pillola antivirale nelle farmacie abruzzesi: ieri non è stato il D-day, scrive Il Messaggero, che ci si aspettava e, nonostante l'annuncio in pompa magna dei giorni scorsi da parte dell'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, la pillola anti-Covid di Pfizer, il Paxlovid, al momento resta ferma nel deposito regionale. Il farmaco è a disposizione delle farmacie abruzzesi, che si dicono pronte a partire, ma che di fatto restano in attesa di un incontro con la Regione e delle ricette dei medici di medicina generale, presupposto indispensabile per poter avviare l'intera macchina. Una riunione, dice ancora il Messggero, con le sigle sindacali delle farmacie pubbliche e private dovrebbe svolgersi domani pomeriggio in videoconferenza, ma ad oggi non c'è una convocazione ufficiale.

Un altro nodo da sciogliere riguarda i medici di famiglia, che hanno richiesto ormai da tempo l'attivazione di una formazione adeguata sul farmaco prima di poter prescrivere la pillola anti-Covid: dalla categoria fonti qualificate confermano che il corso non è ancora stato attivato da parte della Regione e che al momento non è stata comunicata alcuna data.