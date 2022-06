COVID/ A LUGLIO ONDATE DI MULTE AI NO VAX SENZA POSSIBILITA' DI RICORSO: BISOGNA PAGARE

Sono 63mila gli abruzzesi ultracinquantenni che hanno deciso di non vaccinarsi. Entro luglio saranno tutti multati, fatto salvo chi lo è già stato e nonostante l'obbligo sia ormai decaduto dal 15 di giugno. Intanto l' Anac, l'autorità anticorruzione, ha comunicato di aver archiviato tutti i ricorsi e che non avranno alcun affetto. Bisognerà dunque pagare le multe. Lo ha detto il ministero della Salute nei giorni scorsi alle Regioni mentre l'Autorità anticorruzione comunicava lo stop ai ricorsi contro le sanzioni. Sono però ancora 62.881 gli ultracinquantenni abruzzesi che hanno deciso di non ricevere nemmeno la prima dose del vaccino.

Il ministero alla Salute ha comunicato alle Regioni che gli avvisi con la sanzione da 100 euro verranno spediti almeno per tutto il mese di luglio. E probabilmente sarà necessario proseguire anche dopo, visto l'enorme numero delle persone da raggiungere: oltre 3 milioni di italiani.