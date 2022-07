COVIS/ L'ABRUZZO AL TERZO POSTO PER INCIDENZA, HUB VERSO LA RIAPERTURA

L'ondata estiva di contagi non si arresta e i numeri della pandemia crescono in modo costante: con 1.381 positivi ogni centomila abitanti, l'Abruzzo resta al terzo posto in Italia per incidenza e anche i dati territoriali si confermano elevati. Il dato più alto si registra nel Chietino (1.364), seguono il Teramano (1.314), il Pescarese (1.308) e l'Aquilano (1.133). Per far fronte all'impennata della curva si accelera sulla quarta dose di vaccino, ampliando la platea dei destinatari in attesa che arrivi un nuovo preparato più efficace con le sotto-varianti di Omicron, ormai prevalenti su tutto il territorio. Le Regioni sono al lavoro per riorganizzare il sistema e riaprire gli hub chiusi con la fine dell'emergenza, intanto i numeri restano tutti in crescita.