ASL, OSS SENZA GRADUATORIA E SENZA LAVORO: MANIFESTAZIONE DAVANTI ALL'OSPEDALE MAZZINI IL 26 LUGLIO

Una manifestazione per chiedere a gran voce alla Regione Abruzzo e in particolare all’Assessore con delega alla Sanità Nicoletta Verì, che si proceda con l’inserimento in servizio dei vincitori del Concorso indetto dalla Asl di Teramo quale capofila per l’Assunzione degli OSS nelle Aziende sanitarie locali di Teramo, L’Aquila e Chieti. L’appuntamento è a Teramo davanti all’ingresso principale dell’Ospedale Civile Giuseppe Mazzini, il 26 luglio dalle ore 10 alle 13. Sono OSS delle Asl di Teramo, L’Aquila e Chieti che autonomamente si sono organizzati per chiedere di sbloccare una situazione di stallo che ormai si trascina da più di due anni. “Noi abbiamo regolarmente effettuato il concorso” afferma Silvia, una delle promotrici della manifestazione “lo abbiamo vinto e non capiamo perché nessuno procede alla nostra assunzione. Gli ospedali scoppiano senza personale e noi stiamo marcendo in graduatoria. Siamo pronti a entrare in servizio. Dalla Regione abbiamo avuto tante promesse ma nessuno sembra voler mettere in campo iniziative per sbloccare la situazione, tranne un consigliere regionale di opposizione che ha preso a cuore il nostro caso e portato avanti una battaglia di giustizia. Il bando di concorso risale al 2019, le prove si sono svolte a novembre 2021 e ci sono voluti tempi lunghissimi per ottenere la graduatoria con gli aventi diritto e adesso, che finalmente c’è, non si procede ad assumere”