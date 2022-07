VAIOLO, IL QUARANTENNE INFETTATO E' DI TORTORETO: ORA STA MEGLIO

Presenta i dolori articolari, muscolari e le classiche eruzioni, il 40enne di Tortoreto, primo abruzzese ad aver contratto il vaiolo delle scimmie al rientro dalla Spagna, che resta ricoverato in osservazione all'ospedale Mazzini di Teramo. Le sue condizioni sono buone e il reparto di Malattie infettive, guidato dal dirigente medico Antonella D'Alonzo (IN FOTO) sta valutando in queste ore se sia pronto per la terapia antivirale di 14 giorni, da avviare in ospedale e da proseguire eventualmente a casa. Parallelamente il Servizio igiene e sanità pubblica della Asl, ha avviato il tracciamento dei contatti, monitorando lo stato di salute delle persone che il 40enne ha frequentato in maniera stretta dal rientro in Italia, in particolare la madre con la quale condivide la stessa abitazione sulla costa.

Il tortoretano avrebbe contratto il virus al rientro da un viaggio a Madrid, una delle zone d'Europa con la più alta incidenza del nuovo virus. Per lavoro il 40enne si divide tra Italia e Spagna, ma circa tre settimane fa ha iniziato a stare male. Fino alla comparsa dei sintomi, dell'eruzione cutanea e poi della febbre