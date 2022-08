DAL 1 SETTEMBRE BISENTI AVRA' UNA SUA POSTAZIONE DEL 118

Dal 1° settembre il servizio 118 in Val Fino si estende a tutta la notte.

Il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, ha dato mandato al Dipartimento assistenza territoriale di avviare le procedure per l’istruzione della delibera di ampliamento dell’orario della sede del 118 a Bisenti.

La decisione è scaturita da una richiesta dei sindaci della vallata del Fino che hanno sollecitato un prolungamento dell’orario.

Attualmente la postazione in funzione a Bisenti è attiva con orario 8-20 e quella di Castiglione M.R. dalle 19 alle 24. E’ stato convenuto di prolungare l’orario di quella di Bisenti a tutta la notte, per cui resterà in funzione h 24. La direzione generale ha così inteso dare una risposta concreta e tempestiva all’esigenza segnata dai sindaci i quali hanno fatto notare la particolare conformazione orografica della vallata e i problemi di viabilità, che rendono consigliabile un prolungamento di notte dell’orario di attività di una postazione, in modo da dare maggiori sicurezze alla popolazione di tutta la zona.