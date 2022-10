CORSO PER LA QUALIFICA DI OSS, C'E' L'AVVISO PER LA SELEZIONE DI 5 AUSILIARI SPECIALIZZATI

Avviso pubblico della Asl per l’ammissione al corso annuale per il conseguimento dell’attestato di qualifica di “operatore socio sanitario”. Il corso è per 90 posti. Per essere ammessi è necessario il diploma di scuola dell’obbligo e il compimento del diciassettesimo anno di età, oltre al versamento di 20 euro come contributo spese non rimborsabili. Qualora il numero di domande di ammissione sia superiore a quello dei posti disponibili, sarà formulata una graduatoria in base a titoli di studio e di servizio. La quota di iscrizione al corso è di 500 euro e ha la durata di mille ore. Il programma di studio si articola in due moduli didattici: uno base, teorico, di 200 ore e uno professionalizzante (250 ore di teoria, 100 di esercitazioni/stage, 450 di tirocinio). Le materie di insegnamento relative alla formazione teorica sono articolate nelle seguenti aree disciplinari: socio-culturale, istituzionale e legislativa (90 ore); psicologica e sociale (100 ore); igienico-sanitaria (130 ore); tecnico operativa (130 ore). La frequenza è obbligatoria, le assenze non possono essere più del 10% del monte ore per ogni singola fase. L’avviso, pubblicato sul Burat speciale del 23 settembre 2022, è anche pubblicato sul sito aziendale www.aslteramo.it nella sezione “In primo piano”. La scadenza per presentare le domande di ammissione al corso, redatta su carta semplice (di cui è disponibile un fac simile sul sito web della Asl) è il 24 ottobre.

Inoltre è stato pubblicato l’avviso di avviamento a selezione indiretta per la formazione della graduatoria degli aspiranti in possesso di una o più qualifiche all’interno dell’unità professionale 8.1.5.2.0 “Portantini e professioni assimilate” dalla quale attingere per l’assunzione a tempo indeterminato di 5 ausiliari specializzati categoria A. Il reclutamento avverrà a seguito di prove pratiche attitudinali da parte degli aspiranti riportati nella graduatoria che sarà formata e tramessa dal centro per l’impiego. I termini per la presentazione della domanda allo Sportello digitale Regione Abruzzo scadono il 25 ottobre 2022.

Ulteriori informazioni al link https://inviofile.aslteramo.it/f.php?h=0I9fg2w8&d=1