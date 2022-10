MANUELA DI VIRGILIO E' IL NUOVO DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE DI GIULIANOVA

Manuela Di Virgilio è il nuovo direttore sanitario dell'ospedale di Giulianova. Subentrerà a Paolo Calafiore che ricopriva la funzione pro tempore, in attesa dello svolgimento del concorso. Tutto questo è scritto in una delibera del direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia che affida a Manuela Di Virgilio l'incarico di responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale ovvero la: "Direzione medica e gestione complessiva Giulianova", afferente al coordinamento dell'assistenza ospedaliera.

Calafiore dal marzo scorso svolgeva il ruolo di direttore sanitario dell'ospedale come facente funzione dopo il pensionamento del precedente direttore Rosati, in attesa che si svolgesse una sorta di concorso interno per l'assegnazione dell'incarico.

La Di Virgilio che è di Pescara ed ha 48 anni ricoprirà il ruolo per cinque anni, a partire dal 16 ottobre. E' stata, fino ad oggi, vice direttore sanitario all'ospedale Mazzini di Teramo.