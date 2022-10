TOUR DEL CAMPER ROSA PER LO SCREENING DEL TUMORE AL SENO

La Asl di Teramo oggi ha dato il via a una nuova stagione dell’impiego del “Camper rosa” in modo da arrivare vicino casa delle donne che si devono sottoporre allo screening contro il tumore al seno. Il tour del “Camper rosa”, iniziato da Villa Rosa, quest’anno interesserà nove comuni, da oggi e fino al 23 dicembre, nelle date e nei luoghi indicati dalla tabella allegata. Le donne inserite nello screening saranno convocate per sottoporsi a mammografia nell’ambulatorio mobile dagli uffici della Asl, quindi non sarà possibile presentarsi spontaneamente senza appuntamento.

“Il nostro obiettivo, con questa iniziativa, è di rendere ancora più capillari i controlli preventivi”, spiega il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, “e lo facciamo con una campagna di prevenzione sul tumore, quello al seno, che a livello nazionale è al primo posto per diffusione e per numero di decessi nella popolazione femminile. E’ dunque importante una diagnosi precoce, possibile anche grazie ai programmi di screening che raggiungono le donne nelle fasce di età raccomandate”.

Lo screening con la mammografia coinvolge le donne dai 50 ai 69 anni. L’esame si esegue a cadenza biennale gratuitamente e senza impegnativa del medico.

Per ulteriori informazioni, e per essere inseriti nelle liste degli appuntamenti (anche se si è residenti in un comune diverso dai 9 previsti in questo primo tour) è possibile chiamare il numero verde dell’Help desk 800210002.