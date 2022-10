COVID/ E' ARRIVATA "CENTAURUS", TRE CASI ISOLATI A CORROPOLI E ALBA ADRIATICA

E' arrivato sul territorio la sotto-variante BA.2.75, nota come Centaurus. L'Istituto Zooprofilattico sperimentale (Izs) di Teramo ha isolato i primi tre positivi alla mutazione: si tratta di tre soggetti anziani, due uomini e una donna residenti nel Teramano, nel dettaglio a Corropoli e Alba Adriatica. La Centaurus, individuata per la prima volta in India lo scorso maggio, si muove ancora nel perimetro Omicron, essendo una delle centinaia di sotto-varianti della mutazione madre. I dati dei malati Covid registra nuovi casi, di giorno in giorno. E si registra anche un sensibile aumento per le quarte dosi di vaccino in Abruzzo: sono 2.815 quelle somministrate dal 3 al 9 ottobre, il 50% in più rispetto alla settimana precedente.