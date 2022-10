VIDEO / LISTE D'ATTESA, MARIANI: «SITUAZIONE INACCETTABILE, SUBITO INFORMATIZZAZIONE E PIU' ACQUISTI DI PRESTAZIONI DAI PRIVATI»



Tema principale della conferenza stampa, convocata oggi dal consigliere regionale Sandro Mariani, quello delle liste d’attesa. «Situazione davvero al limite, prestazioni urgenti da 72 ore che si fanno in 80 giorni, abbiamo liste che sfiorano i due anni, ritardi su Tac e Risonanze che sfiorano i 200 giorni, non si può dire a persone che soffrono di dover attendere così tanto, perché la patologia avanza - denuncia Mariani - dobbiamo informatizzare le liste d’attesa e acquistare più prestazioni dai privati: prima viene la salute dei cittadini, poi le battaglie ideologiche che qualcuno ha portato avanti per anni…»



ASCOLTA MARIANI SULLE LISTE D'ATTESA