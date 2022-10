MEDICI KO, "SI FANNO I CONCORSI E NESSUNO SI PRESENTA"

"Si fanno i concorsi e non si presenta nessuno". Questo è oggi il dramma vissuto non solo dall'azienda sanitaria teramana ma anche da quella nazionale, così come conferma il manager della Asl Maurizio Di Giosia. E cita l'ultimo rapporto della Fondazione GIMBE sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. "Se domani arrivassero 10 anestesisti, 10 medici di Medicina interna io li assumerei subito, a occhi chiusi, assumendomene la responsabilità..." dichiara Di Giosia, richiamando il "grande lavoro che fa l'Ufficio Personale della Asl per reperire risorse umane fondamentali per la nostra azienda". Ma fatti i concorsi, pochi si presentano. E il velo settore in crisi, da questo punto di vista, è qyello dell'Emergenza: "Sfido a trovare medici e personale disposto a lavorare in Pronto Soccorso" Motivo? "Anche l'inquadramento economico andrebbe rivisto per chi svolge un tipo di attività medica con maggior carico di stress, responsabilità etc...Sono certo, ovvio, che tutti i medici di tutti i reparti lavorano con impegno, sacrificio e difficoltà ma chi lavora al pronto soccorso, ad esempio, non accetta di percepire a fine mese la stessa retribuzione di chi lavora con meno pressione, in corsia..."