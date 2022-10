VIDEO / ALLARME PERSONALE ALLA ASL, I CONCORSI PER I MEDICI VANNO DESERTI

Nuovi concorsi deserti per la Asl di Teramo. Ancora una voilta la Asl non riesce a trovare medici da assumere. Un problema che ha molte spiegazioni, secondo il direttore generale Di Giosia, non ultima quella economica, così come una perduta attrattività del lavoro nel pubblico.

