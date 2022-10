VIDEO / "SANITA', SE NON LA CURI NON TI CURA": OGGI A TERAMO IL CONVEGNO DELLA CGIL

Lo slogan della manifestazione sindacale nazionale che farà scendere in piazza migliaia di operatori per rivendicare il Diritto alla Salute è chiarissimo: "Sanità, se non la curi non ti cura". Ed oggi, all'hotel Abruzzi, a partire dalle 15,30, se ne parlerà ampiamente nel convegno coordinato dal segretario generale FP Cgil Teramo, Pancrazio Cordone, alla presenza di delegati e dirigenti sanitari, tutti insieme per analizzare le priorità di un sistema sanitario pubblico che, oltre a strutture adeguate e strumentazioni all'avanguardia, ha seriamente bisogno di personale stabile e ben retribuito. Non è affatto casuale se diversi medici, anche dalle Asl abruzzesi, decidono di dimettersi. E non è sottovalutabile il fenomeno, denunciato nuovamente proprio nei giorni scorsi dal direttore generale Maurizio Di Giosia, che vede i concorsi della Asl andare letteralmente deserti. "Noi chiediamo un'inversione di rotta per il sistema sanitario pubblico, ostaggio di tagli lineari e sistematici che condizionano, in negativo, le prestazioni professionali e il livello di qualità del servizio sanitario stesso" dichiara il segretario Cordone "Chiediamo che il Diritto alla Salute torni al centro dell'agenza politica di questo Paese".Sono 37 i miliari di euro persi nell'ultimo decennio e migliaia di posti di lavori persi negli ultimi cinque anni. "Chiediamo risorse che devono tradursi in migliori condizioni per il personale, il superamento della precarietà, la valorizzazione di quelle figure che richiamano sempre meno attenzione, come gli amministrativi di cui nessuno parla e che non sono rientrati nella stabilizzazione", aggiunge Cordone.

