APRE L'ALZHEIMER CAFFE', CICLO DI INCONTRI PER DISCUTERE INSIEME DEI PROBLEMI DELLA TERZA ETA'



“Un caffè con te” è il titolo di una serie di incontri che l’associazione Caleidoscopio ha organizzato in favore delle persone con Alzheimer e delle loro famiglie. Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti gli interessati, sono in corso di svolgimento e il prossimo sarà il 28 ottobre 2022 a Pineto a Villa Filiani dalle 17 alle 19. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Pineto. Nel corso dell'incontro si parlerà con i familiari insieme a Carmine Tomasetti, psichiatra e dirigente medico responsabile dell’UOS Centro Alzheimer Giulianova, occupandosi dei diversi disturbi cognitivi che si presentano nella demenza, il quale parlerà anche di come riconoscere i primi segnali della malattia, quali sono i disturbi comportamentali che si presentano e come imparare a gestirli. Le persone con demenza saranno invece coinvolte in un laboratorio di musicoterapia.

L'obiettivo, con questo progetto, è quello di aumentare la qualità di vita delle persone con demenza e delle loro famiglie e di combattere lo stigma che circonda questa patologia che porta spesso all’autoisolamento. L'Alzheimer Caffè è un luogo d'incontro dove ritrovarsi, confrontarsi con persone che vivono la stessa situazione, sentirsi capiti, condividere le proprie emozioni e paure e comprendere di non essere soli. L'iniziativa si avvale del patrocinio della Fondazione Tercas e dei comuni coinvolti. Per contatti, è possibile chiamare il numero 388 6492951 o inviare un’e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

MAURO DI CONCETTO