IL CASO / GLI EROI DEL COVID DAL 31 OTTOBRE RESTERANNO DISOCCUPATI...

Il 31 ottobre 2022 chiuderà i battenti la Residenza Sanitaria per la gestione dei servizi assistenziali in fa- vore dei pazienti COVID 19, positivi ed ancora sintomatici, in dimissione protetta, la residenza più co- nosciuta come Bivio Bellocchio di Giulianova.

Quella che dovrebbe essere una buona notizia, perché la chiusura di tale residenza vuol dire che la ASL di Teramo non ha più bisogno, come scrive nella delibera che ha adottato, di questo importante stru- mento per fronteggiare il Covid, porta con se una notizia meno buona. Le 35 unità di personale impie- gate in questa importate struttura, cesseranno la loro attività lavorativa con la chiusura della Residenza Sanitaria.

Infermiere e infermieri, Operatrici ed Operatori socio Sanitari, Ausiliarie ed Ausiliari, lavoratrici e lavo- ratori di quella comunità sanitaria a cui tutti dobbiamo tantissimo ma che davvero poco hanno avuto da uno stato sempre preso in questioni sempre più importanti rispetto alla tutela del mondo del lavoro e del suo portato di diritti, di riconoscimenti economici ed occupazionali.

Lavoratrici e lavoratori che hanno fronteggiato il Covid alla pari dei loro colleghi del Servizio Sanitario Nazionale, ma alle dipendenze di cooperative sociali, e che quindi non si sono visti riconosciuti alcuna indennità per il lavoro svolto e che sono fuori dalle dinamiche, anch’esse parziali come la FP CGIL ha sempre denunciato, dei percorsi di stabilizzazione.