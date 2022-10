VIDEO / I SINDACI TERAMANI: «TUTTI INSIEME CONTRO IL TUMORE AL SENO»



Lo screening salva la vita. E' sempre più importante ricordarlo, specie in un periodo post pandemico, che segna la ripartenza di tutta una serie di iniziative. La Asl di Teramo sta facendo la sua parte, dopo i ritardi accumulati (inevitabilmente) con le restrizioni Covid, adesso le campagne sul territorio riprendono a spron battuto, come nel caso del tumore al seno e questa mattina, proprio per segnare l'importanza dell'iniziativa, i sindaci teramani si sono ritrovati alla Asl per rilanciare lo screening mammografico.

