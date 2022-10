LA UGL SALUTE CHIEDE ALLA ASL L'ESATTA DISLOCAZIONE DEI DEFIBRILLATORI IN PROVINCIA DI TERAMO

Si vivono tempi difficili nella sanità nazionale a causa dell’enorme carenza di personale sanitario, tuttavia, nel contempo, si riescono a garantire le cure a tutti, anche promuovendo campagne di sensibilizzazione e ricerca di innovazione, seppur con tempi e modi differenti sul territorio nazionale.

Dalla cronaca provinciale e nazionale sempre più spesso si legge di arresti cardio circolatori in soggetti, anche giovani, prontamente assistiti dal servizio 118, sia da interventi “laici”, ma soprattutto grazie all’utilizzo di Defibrillatori automatici sul territorio.

Nei giorni scorsi, la UGL Salute Teramo ha inoltrato alla Direzione Aziendale della ASL TERAMO, nella figura del Direttore Generale e del Direttore Sanitario una richiesta, che segue quella già effettuata dal Direttore del SET 118 Teramo ai 47 comuni della provincia Teramana, per rilevare il posizionamento dei DAE (defibrillatori automatici esterni sul territorio provinciale) sul territorio, ottenendo però la risposta solo da di otto comuni.

La UGL Salute ritiene che, assodato l’impegno sia a livello Regionale che Locale alla formazione del personale aziendale e laico all’utilizzo dei DAE, a cura della Scuola di Formazione della ASL di Teramo e, verificato l’impegno assunto da parte di semplici cittadini, Istituzioni, Enti e/o Aziende Pubbliche e Private e Associazioni del territorio all’acquisto e successiva donazione dei DAE sul territorio, sia di fondamentale importanza procedere al “censimento”.

La richiesta , con preghiera di riscontro immediato, rivolta agli enti, comuni e Provincia è quella di ottenere definitivamente, una mappatura territoriale dei DAE presenti, compresi quelli in dotazione sui mezzi di soccorso convenzionati e al Servizio 118, in modo da poterli interfacciare anche con il Nuovo Software Gestionale del 118 che entrerà a breve in funzione, in modo da portare a conoscenza di tutti i cittadini l’ubicazione esatta e la funzionalità degli stessi, anche mediante una campagna informativa a cura degli enti preposti.

La proposta è finalizzata all’efficienza ed efficacia del soccorso da erogare.

La UGL Salute oltre a tutelare il personale aziendale, pensa alla collettività per migliorare i servizi cercando di migliorare le garanzie di salute della popolazione.