HA PRESO SERVIZIO ALLA ASL IL NUOVO PRIMARIO DI RADIOLOGIA: IL DOTTOR PIETRO FILAURI CHE SUBENTRA AD ALBORINO CHE NON HA MAI FIRMATO IL CONTRATTO

Il nuovo anno porta anche un nuovo primario di Radiologia (ed era urgente nominarlo) alla Asl di Teramo. Si tratta di Pietro Filauri che arriva dalla Asl di Avezzano (nella foto al centro). I colleghi lo hanno salutato con un bel messaggio: «Il caro collega Pietro Filauri ha svolto il suo ultimo turno di servizio all’ospedale di Avezzano”, ha ricordato il collega Giuseppe Carducci, “va a dirigere l’Unità Operativa di Radiologia di Teramo. Un traguardo più che meritato. Abbiamo collaborato per 23 anni. Un grande professionista dotato di tutte le qualità che dovrebbe avere un medico: empatia, umanità, professionalità, capacità di fare squadra e tanto altro! Il suo modo di lavorare ha contagiato molti suoi stretti collaboratori sia medici che personale del comparto! Ha contagiato un po’ anche me e di questo gli sono grato. Congratulazioni caro Pietro. Ci mancherai. Spero che ciò che ci lasci in eredità duri a lungo».

Il dottor Filauri, arrivato secondo nel concorso indetto dalla Asl prende il posto mai firmato del dottor Alborino, perchè non si è presentato a firmare il contratto, come si legge dagli atti della Asl.

La sua nomina era stata firmata dal direttore generale Di Giosia lo scorso mese di novembre ed ora è concretezza. Il servizio dovrà essere rifondato, ci sono infatti, a detta di noi di certastampa.it che abbiamo constatato con mano, come si suol dire, alcuni aspetti della diagnostica che non funziona (LEGGETE QUI UN NOSTRO RECENTE ARTICOLO).

Nell'augurare al dottor Filauri un buon lavoro, attendiamo come utenti, anche una piccola rivoluzione all'interno della Asl teramana.