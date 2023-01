COVID/ GLI ABRUZZESI NON FARANNO LA QUARTA DOSE, TERAMO E' FANALINO DI CODA

Gli abruzzesi sembrano orientati a non completare il ciclo vaccinale con la quarta dose. I dati emergono da una tabella elaborata al 31 dicembre 2022 sui numeri del Ministero della Salute che mette in evidenza la regione Abruzzo in quartultima posizione rispetto alle altre regioni italiane e al 21% come tasso di popolazione vaccinata con la quarta dose rispetto alla media nazionale che si attesta al 29%. La prima settimana del 2023 conferma il calo di richieste delle vaccinazioni. A Pescara sono 552 le dosi inoculate; segue L’ Aquila con 335 vaccini, Chieti con 266 e Teramo, in coda con 241 somministrazioni.

Quasi tutti gli hub dedicati al Covid sono chiusi ma sono ancora tante le persone fragili che dovrebbero completare il ciclo soprattutto in questo periodo in cui l’influenza stagionale sta raggiungendo il picco.