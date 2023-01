CONTINUA L' EMERGENZA FARMACI IN ABRUZZO, INTROVABILI GLI ANTINFIAMMATORI

E' inutile. Non si trovano. Nelle farmacie abruzzesi restano introvabili antinfiammatori come Brufen, Nurofen e Moment, mucolitici come Fluimucil, antifebbrili come la Tachipirina, antibiotici come Cefixoral. Il governo, dopo le sollecitazioni da parte dei farmacisti, ha deciso di intervenire per rispondere a quella che si sta delineando sempre più come un'emergenza su larga scala.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha attivato un tavolo di lavoro permanente e conseguentemente controlli e misure per fermare la carenza di farmaci, un problema che secondo i distributori «è arrivato a livelli mai visti neanche in piena emergenza Covid». Nel corso della prima riunione del tavolo, a cui hanno partecipato anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, i presidenti di tutta la filiera del farmaco, rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi), si è discusso dell'attuale situazione, partendo da una verifica della mancanza dei prodotti farmaceutici.

Al tavolo ha partecipato anche il presidente dell'associazione delle farmacie comunali Assofarm, Venanzio Gizzi, che nei giorni scorsi aveva inviato una lettera indirizzata proprio al ministro della Salute per chiedere un intervento immediato.

Sulla carenza pesa il boom di casi Covid registrati anche in altri Paesi negli ultimi mesi, ma la Federazione medici di medicina generale (Fimmg) ha acceso i riflettori anche su possibili «fenomeni di speculazione». I farmacisti intanto chiedono la massima collaborazione da parte dei cittadini, lanciando un appello ad «evitare accaparramenti, con corse forsennate ai medicinali».