COI PRIMI NOVE PAZIENTI SEGUITI IN TELEMEDICINA LA SANITA' TERAMANA LANCIA UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE



Mentre prende concretamente il via il progetto Agicot della Asl di Teramo, da oggi si dà seguito all'ambizioso quanto impegnativo progetto di "telemedicina a domicilio": da oggi scatta l'assistenza di 9 pazienti che verranno raggiunti due-tre volte a settimana (a seconda dei casi) da infermieri dotati di appositi kit per monitorare lo stato di salute ed intervenire direttamente in casa, evitando e posticipando il più possibile il ricovero in Ospedale. Presto la Telemedicina a domicilio promossa dall'azienda sanitaria si estenderà a 60 pazienti con l'impiego di 15 kit e l'impegno sul campo di altrettanti infermieri. In futuro, come confermato stamane dal dottor Valerio Profeta, i kit verranno assegnati direttamente ai caregiver che, opportunamente formati e in contatto con i medici di riferimento, potranno monitorare il proprio familiare-paziente. Un processo che porterà alla "televisita medica", come sta accadendo con l'iniziativa sperimentale promossa dall'associazione Ail