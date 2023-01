VIDEO / NUOVI MACCHINARI, LA ASL DI TERAMO SPENDE OLTRE 7,5 MILIONI DI EURO

"Sì l'Ospedale ma quando c'è davvero necessità, sì in primis alla medicina di prossimità per assistere i cittadini a casa loro perchè più siamo vicini al cittadino, più si sente assistito, aiutato, protetto". Lo ripete come un mantra il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, reduce dall'annuncio dell'avvio della telemedicina per i primi nove pazienti fragili, particolarmente soddisfatto dell'impegno profuso dal personale Asl per ampliare e rafforzare la "medicina di prossimità", specie nelle aree interne che soffrono di più le difficoltà e i tempi degli spostamenti da/verso le principali strutture sanitarie. Ecco, allora, che è la Asl che va da loro. Ma senza perdere di vista la necessità di potenziare la dotazione tecnologica dei singoli presidi, sul fronte della diagnostica. "Stiamo investendo oltre 7,5 milioni di euro per la sostituzione e implementazione del parco tecnologico della nostra Asl - fa sapere Di Giosia - con l'acquisto di risonanze magnetiche per gli ospedali di Sant'Omero ed Atri e tre nuove Tac sul territorio". Serve, come sempre, il personale. "Dobbiamo rendere attrattiva la nostra azienda, i professionisti devono venire qui perchè sanno che qui trovano una Asl che vuole fare sempre meglio al servizio dei pazienti"

