ACCERTATO A TERAMO UN CASO DI DENGUE, LA FEBBRE TROPICALE “SPACCA OSSA”

È una conosciuta insegnante di lingue, nonché traduttrice è molto impegnata nel sociale, la vittima della Dengue appena accertata a Teramo, l'italo-venezuelana Renata de Ruggeriis

“ Ho avuto la febbre è stata altissima e non scendeva con Paracetamolo. I dolori alle ossa erano strazianti. Infatti pare che la chiamino febbre spacca-ossa - racconta a Certastampa - Sono andata in Venezuela a riaccompagnare mia madre in un viaggio lampo con numerosi scali tra il 4 e 12 gennaio. E sono stata 4 notti a Maracaibo, dove sono stata punta dalle zanzare tra il 6 e il 7 gennaio, evidentemente è stato quello il contagio”

Ma nulla lasciava prevedere quello che è successo dopo: “Arrivata in Italia pensavo alla solita influenza e al fuso orario, finché la febbre è arrivata a 39,5 e non scendeva con farmaci. Arrivata in ospedale mi hanno trovato un esantema per il corpo che era la conferma del loro sospetto di dengue. Mi hanno fatto davvero tutti gli esami possibili per scartare ogni possibilità (legionella, malaria, hiv, epatite, eppstein-bars,etc) ma il dott. Cretara si era fatto un'idea al 90% sulla base epidemiologica. La conferma è arrivata dal laboratorio dell’ Izs”

Insegnante di lingue nelle università di Teramo e Urbino, e nei licei, Renata De Ruggeriis è anche esponente di Amnesty Interbational e partecipa ai lavori dell’associazione Lem, che si impegna nella valorizzazione delle lingue del Mediterraneo.

La Dengue è una malattia infettiva tropicale, trasmessa da una zanzara di origine egiziana, e causa febbre, cefalea, dolore muscolare, oltre ad un’eruzione cutanea molto simile a quella del morbillo.