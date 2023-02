CUOCHE NON PAGATE, LA ASL MONITORA, INTANTO LA REGIONE CERCA UN’AZIENDA CHE SERVA I PASTI IN TUTTO L’ABRUZZO

In merito alle notizie apparse sulla stampa, la Asl di Teramo fa rilevare come, da tempo, siano in atto diversificate iniziative volte alla risoluzione delle criticità inerenti al servizio di ristorazione, inclusa la difficoltà da parte del fornitore ad erogare puntualmente le spettanze ai propri dipendenti e ribadisce il proprio costante impegno nella liquidazione tempestiva delle somme dovute all’appaltatore per il servizio reso, in modo da garantire alla ditta la liquidità necessaria per provvedere al pagamento degli stipendi.

In particolare, sono state già liquidate le somme relative al mese di dicembre e ci si accinge a provvedere al pagamento di gennaio.

Sono inoltre in corso delle interlocuzioni con la Pap finalizzate a definire un accordo per il riconoscimento dell’adeguamento dei prezzi per la ristorazione che tenga conto anche dello straordinario aumento dei costi delle materie prime legato al contesto economico, geopolitico e sanitario.

Anche questa iniziativa è volta a superare le suddette criticità.

La Asl in questo periodo ha valutato possibili iniziative alternative quali l’avvio di una nuova procedura di affidamento per l’individuazione di un nuovo fornitore. Tuttavia l’Aric, soggetto aggregatore della Regione Abruzzo, ha già avviato una gara a valenza regionale per il medesimo servizio di ristorazione ospedaliera, che si trova in fase di svolgimento tanto che il termine per la ricezione delle offerte scadrà a fine mese. Considerati i tempi avanzati della procedura regionale è necessario, quindi, attendere le risultanze di questa gara.

Resta comunque alto il livello di attenzione posto dalla direzione generale sulla questione. Stamattina il direttore generale Maurizio Di Giosia ha chiesto direttamente alla Pap notizie sul pagamento degli stipendi al personale. L’azienda ha risposto che: “L’unica mensilità ancora non corrisposta ai dipendenti Pap dei presidi ospedalieri di Teramo, Atri, Giulianova e Sant’Omero riguarda solo ed esclusivamente Dicembre 2022, ad eccezione del bar del P.O. di Teramo che è stata retribuita. Confermiamo che le tredicesime sono state pagate a tutti i lavoratori che operano nei presidi e che la mensilità attualmente in ritardo sarà pagata entro la metà del corrente mese, confidando nel supporto che la Asl ci ha sempre dato”.

“Continueremo a monitore la situazione”, afferma il direttore generale, “sia per verificare che i lavoratori ricevano le spettanze per il lavoro svolto sia per garantire un alto livello del servizio per i degenti delle nostre strutture”.