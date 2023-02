L'UGL DENUNCIA: «OSPEDALI DI TERAMO E DI ATRI SPESSO INACCESSIBILI IN INVERNO... MA LA POLITICA E' DISATTENTA»

Mentre attendiamo lo scorrimento delle graduatorie concorsuali e la chiusura definitiva dei ricorsi , per l'incremento del personale sanitario e socio sanitario all'interno della nostra ASL , affinché si possa raggiungere un livello confortevole di assistenza e efficienza ; la UGL Salute , non ha potuto fare a meno di notare quelle che sono le difficoltà logistiche nel raggiungimento di alcuni dei nostri presidi ospedalieri. Inutile dire che i più sacrificati sono proprio il P.O di Teramo, ospedale di riferimento della nostra Provincia, e quello di Atri , spesso inaccessibili soprattutto nella stagione invernale . Come sempre il nostro obiettivo , non è quello di criticare , bensì di costruire, ma non possiamo fare a meno di notare che gli enti di competenza sono stati disattenti nel tutelare le condizioni e la percorribilità delle strade che portano ai nostri ospedali . Un esempio palese potrebbe essere la condizione in cui verte Via San Marino, che è una delle strade principali per raggiungere il presidio ospedaliero di riferimento provinciale (illuminazione e manto stradale pericoloso). In cuor nostro ci viene da dire che se questi sono i presupposti per creare un Ospedale unico come partenza non ci sembra ottimale. Dichiara Stefano Matteucci, responsabile provinciale della UGL Salute.

Da alcune settimane , insieme agli organi politici di riferimento , stiamo cercando una soluzione affinché gli operatori e gli utenti possano accedere ai servizi che i presidi in questione offrono, attraverso una logistica: più fluida, economica ed ecologica . Il progetto ideale sarebbe quello di introdurre un servizio di Car-Sharing, bike-sharing oltre all'incremento delle corse per i mezzi di trasporto locali e non . Questo potrebbe costituire un vantaggio per tutta la popolazione sanitaria , e un tentativo di ridurre la mobilità passiva , valorizzando le eccellenze del nostro territorio. Ad esempio non tutti sanno che presso il P.O. di Atri c'è un centro di riferimento regionale per la Fibrosi Cistica e tante altre eccellenze come l'endocrinologia che da sempre vanta numeri superiori alla media provinciale , grazie al lodevole servizio di professionalità e competenza . Checchè se ne dica Atri non è stato un ospedale eccellente solo durante il periodo dell'emergenza Covid ,ma continua a vantare tante eccellenze che a nostro avviso vanno valorizzate e rese accessibili a tutti i cittadini. Incrementare la logistica potrebbe ridurre inoltre la mobilità passiva subita dai presidi che si trovano nell'interno e facilitare il raggiungimento del posto di lavoro per tutti quei pendolari che ogni mese sono alle prese con il caro carburanti .

La referente Ugl salute per il P.O. di Atri Il Segretario Provinciale UGL Salute Teramo

Valeria Martini Stefano Matteucci