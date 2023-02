IL DIRETTORE DELL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE HA VISITATO OGGI IL PRONTO SOCCORSO DEL MAZZINI



Il direttore della Agenzia sanitaria regionale (Asr) Pierluigi Cosenza ha visitato questa mattina il Pronto soccorso dell’ospedale Mazzini. Ad accoglierlo il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia e il direttore sanitario di presidio f.f. Pietro Romualdi, il direttore Uoc Pronto soccorso Anna Rita Gabriele e l’lci Luigi Di Quinzio. “Sono entrato dall’accesso pazienti”, racconta Cosenza, “e ho trovato un’ottima organizzazione sia nel triage che all’interno delle sale; sia infermieri che medici lavorano in spazi adeguati e a misura d’uomo. Ho visitato anche la stanza rosa per le persone vittime di violenza e quella dedicata alle urgenze in neuropsichiatria infantile, presente solo nel Pronto soccorso di Teramo in tutto l’Abruzzo. Mi sono confrontato con il direttore dell’Uoc Anna Rita Gabriele: l’Agenzia è in piena sinergia per le azioni di miglioramento delle prestazioni fornite ai pazienti in Pronto soccorso. D’altro canto tutto questo si inserisce nell’azione posta in essere del direttore generale, con cui siamo in piena sintonia, che ha dato nuovo slancio alla sanità teramana”. Il direttore Cosenza ha visitato anche i locali adiacenti al Pronto soccorso, ex sede del 118. “Sono state proposte delle soluzioni per l’utilizzo di questi spazi, attualmente dedicati ai pazienti Covid afferenti al Pronto soccorso, con cui l’Agenzia è d’accordo, sempre nell’interesse del cittadino”.

“La visita del direttore Cosenza”, commenta Maurizio Di Giosia, “è la riprova della stretta sinergia esistente fra l’assessorato regionale alla Salute, l’Asr e questa direzione generale, con l’obiettivo comune di dare risposte concrete alle esigenze sanitarie dei cittadini. L’impegno della nostra Asl è quotidiano e si basa su una proficua sinergia di un gruppo di lavoro coeso ed estremamente qualificato che punta a un continuo miglioramento della qualità dell’offerta sanitaria. A questo riguardo con il direttore Cosenza abbiamo anche affrontato il problema delle liste di attesa e delle misure da mettere in campo per contenerle, in vista della riunione sull’argomento che si terrà proprio domani in Agenzia”.

Il direttore della Uoc Anna Rita Gabriele ha ringraziato Cosenza per la disponibilità a visitare il Pronto soccorso di Teramo e Di Giosia “per la possibilità che mi ha dato di riorganizzare il nostro servizio. L’ultimo progetto che abbiamo realizzato e che è stato avviato questo mese riguarda la gestione del sovraffollamento. Con l’utilizzo di Oss si presidiano le barelle su cui si trovano i pazienti in modo da evitare le cadute. Incrementando l’utilizzo delle barelle si crea anche un effetto positivo sulla riduzione del sovraffollamento. Inoltre è stato dato un tempo limite all’effettuazione delle consulenze richieste dal Pronto soccorso agli specialisti, in modo da ridurre i tempi di attesa dei pazienti”.