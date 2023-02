DIRITTO ALLA MENSA E AL BUONO PASTO, C'E' IL RICORSO CONTRO LA ASL DA PARTE DEI DIPENDENTI

La FP CGIL Prov.le Area Sanità (Marco Di Marco), per il tramite degli avvocati convenzionati con la camera del lavoro, ha depositato il ricorso per il diritto alla mensa o in alternativa all'erogazione del buono pasto nei confronti della ASL di Teramo, in considerazione che tale dettame contrattuale, cosi come sancito dal CCNL comparto sanità, deve essere riconosciuto a tutti i dipendenti che lavorano per più di sei ore al giorno. Un'azione, quest'ultima, che rappresenta per la scrivente un atto dovuto nei confronti del personale sanitario della ASL di Teramo, per i quali non è mai stata applicata la sud detta norma, nonostante le specifiche richieste della scrivente che infine, tiene a precisare che in un'ottica di confronto tra le parti, elemento imprescindibile nell'azione sindacale, qualora la ASL voglia ravvedersi da quanto sostenuto fin ora, la CGIL non precluderà alla stessa eventuali tentativi di conciliazione che prevedano l'immediata applicazione di quanto riportato nel CCNL in materia.