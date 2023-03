SOCCORSO E VOLONTARI, RINNOVATA LA CONVENZIONE DA 3 MILIONI DI EURO...IN ATTESA DELLA GARA REGIONALE

Nonostante l'opposizione a livello regionale dell'associazione di volontariato che si occupano di emergenza/urgenza, con tanto di richiesta di incontro con l'Assessore alla Sanità Nicoletta Verì, l'ARIC ossia l'Agenzia Regionale Informativa e Committenza tira dritto e conferma l’avvio di una procedura di gara per scegliere il soggetto/i soggetti cui verranno affidati i servizi di Emergenza/Urgenza e trasporti secondari, da dislocare su tutto il territorio regionale. In attesa della gara e in attesa dell'esito del tavolo richiesto, scatta il rinnovo a livello provinciale delle convenzioni in essere con tutte le associazioni teramane che si occupano del servizio emergenza/urgenza e del trasporto infermi. Il rinnovo durerà fino al 28 febbraio 2024 per un totale economico di 2.933.940,66 (di cui 423mila per il periodo che va dal 1 gennaio 2024 alla scadenza dell'ultimo giorno di febbraio).

La convenzione viene rinnovata dalla Asl di Teramo con le seguenti numerosissime Associazioni di Volontariato: Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Teramo, Giulianova e Roseto, Confraternita della Misericordia di Tortoreto, Life Pescara Onlus, E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale Onlus, Farnese soccorso, A.N.P.A.S. Abruzzo (ricomprendente Croce Verde Villa Rosa di Martinsicuro, Croce Bianca Alba Adriatica, Croce Bianca Sant’Egidio alla Val Vibrata, Pronto Soccorso Amico Mosciano Sant’Angelo, Pros Pineto, Unione Soccorso Intercomunale Notaresco, Croce Bianca Teramo, Croce Verde Valle Castellana, Croce Gialla Vomano Castelnuovo Vomano, Assistenza e Soccorso Cortino, Soccorso Emergenza Radio Castilenti, Amici del Cuore di Colonnella e Croce Verde Valle Siciliana ), Corpo Volontari Protezione Civile Montesilvano Onlus, Croce Amica Val Tordino dei Volontari della Protezione civile Gran Sasso d’Italia