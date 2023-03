SETTANTAMILA ABRUZZESI SENZA MEDICO DI FAMIGLIA, SITUAZIONE AL LIMITE

Mancano i medici di famiglia in Abruzzo. E ne mancano tanti. Troppi. Nella nostra regione, in questo momento, lavorano circa 1000 medici di famiglia, ma non riescono a garantire un riferimento assistenziale a tutti i cittadini, visto che quasi settantamila abruzzesi non hanno un loro medico. Della situazione si parlerà nella prossima seduta della commissione Salute del consiglio regionale, su richiesta delle organizzazioni degli stessi medici di base e convocata in via straordinaria, perché il problema è più che serio e lo diventerà sempre di più con i numerosi pensionamenti in vista nei prossimi mesi. Un dato che, anche per quello che riguarda l’Abruzzo, evidenzia il palese fallimento di una politica di “numero chiuso” universitario che non ha giovato alla creazione del necessario turn-over, lasciando in tutta Italia “vuoti” sia a livello di medicina territoriale che ospedaliera. E quello che rende più doloroso il fatto, è che circa 10 mila medici italiani lavorano all’estero, preferendo investire le loro lauree nello sviluppo delle macchine sanitarie straniere, impoverendo il nostro Paese.