VIDEO / QUASI 900 TERAMANI UCCISI DAL COVID, LA ASL LI COMMEMORA, CELEBRANDO ANCHE IL SACRIFICIO DI MEDICI E INFERMIERI



Quasi 900 teramani morti di Covid in tre anni. 896 per la precisione, una vera e propria strage, un tributo doloroso che la nostra provincia ha pagato al Coronavirus. A loro, ma anche a tutti quelli che sono stati in prima linea contro il virus, sia nei reparti, sia nei centri vaccinali, sia nelle assistenze domiciliari, la Asl di Teramo ha voluto dedicare oggi una cerimoni nell'atrio del terzo lotto del Mazzini. Il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia ha ricordato i momenti salienti degli ultimi tre anni, successivamente Tania Bonnici Castelli ha recitato la poesia "Tu ci sei" di Ernesto Oliviero dedicata alle vittime del Covid. Il vescovo Lorenzo Leuzzi ha concluso con una preghiera dedicata ai defunti nella pandemia e ha ringraziato il personale sanitario per l'impegno profuso in questi tre anni.



ASCOLTA IL DIRETTORE GENERALE DI GIOSIA