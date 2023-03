OSPEDALE MAZZINI, LA TAC TORNA IN FUNZIONE

La Tac torna in funzione: nel corso della mattinata i tecnici hanno comunicato, dopo la sostituzione di alcuni elementi, che la macchina può eseguire gli esami in maniera regolare. È dunque rientrata l’emergenza legata all’interruzione dei servizi erogati dalla Tac a 64 strati dell’ospedale di Teramo.

“Purtroppo i tempi si sono protratti fino ad oggi a causa di un complesso intervento per riportare il macchinario alla piena funzionalità” dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia “la nostra principale preoccupazione era far sì che non si verificassero disagi per i pazienti dell’ospedale ed abbiamo agito prontamente. Anche la Tac a 16 strati sarà sottoposta ad adeguata revisione, visto il funzionamento a ritmo ridotto. Naturalmente è stato attuato un piano per il recupero delle mancate prestazioni ordinarie, siamo già a lavoro anche per quello”.