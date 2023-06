VIDEO / ASL, DI GIOSIA TRACCIA IL BILANCIO DEL SUO MANDATO, TRA PANDEMIA E FUTURO DELLA SANITA'



Un mandato fortemente condizionato dalla Pandemia, siamo stati tutti in guerra e nessuno si è risparmiato, togliendo tempo anche agli affetti. Abbiamo cambiato pagina oggi ed è un bene serbare il ricordo quelle battaglie e andare avanti per dare più risposte ai bisogni di Salute dei nostri concittadini. Lo ripete tra gli applausi il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, in scadenza di mandato, al cospetto di una sala convegni del Mazzini gremita di rappresentanti istituzionali, con l'assessore regionale Nicoletta Verí in prima fila, e di personale medico e infermieristico, per un evento dal titolo "La Sanità che guarda al Futuro". E a proposito di futuro, l'assessore Verí si è complimentata con Di Giosia e tutta la governance della Asl per i risultati conseguiti. Di Giosia, direttore in scadenza, meriterebbe quindi di riconfermato:"Lo farei sicuramente se dipendesse solo da me, c'è un bando e ci sarà chi valuterà le candidature arrivate".





ASCOLTA LE INTERVISTE A DI GIOSIA E VERI'