VERI': "IL MINISTERO HA DATTO L'OK ALLA RETE OSPEDALIERA DELL'ABRUZZO"



"Tra lunedì e martedì il Ministero ci darà finalmente l'ok alla nostra rete ospedaliera". È l'annuncio fatto tra gli applausi della sala convegni del Mazzini di Teramo dall'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verí, che si è detta fiera del lavoro svolto durante la pandemia dalla Asl di Teramo. Fiera di una rete territoriale "che porta progettazione ed investimenti" e annuncia l'inaugurazione a giorni, delle unità mobili su tutta la regione e di nuove App per snellire e agevolare anche tempi di prenotazione e consultazione. Con un pensiero diretto "al CUP di secondo livello" cui la Verí ha invitato tutti i presenti a guardare con maggiore trasporto. La Verí, in apertura del suo discorso, ha ricordato alla collettività "la capacità che abbiamo avuto, tutti insieme, in alcuni frangenti, di essere punto di riferimento su procedure che abbiamo dovuto e saputo allestire durante il Covid e ancora oggi, colleghi di regioni vicine mi ripetono che in molti casi ci hanno copiato e si sono ispirati al nostro modello". La Verí ricorda come i grandi risultati di oggi siamo anche frutto dell'investimento da 50 milioni di euro destinati nel 2019 proprio all'azienda sanitaria teramana. Le ha fatto eco l'assessore regionale al Sociale, Pietro Quaresimale, ribadendo l'impegno diretto della Regione nella costruzione di una rete socio-sanitaria d'eccellenza. Assente per un lutto (la scomparsa di un caro amico) oggi, il governatore Marco Marsilio.