FOTO-VIDEO/ LA RSA DI CONTRADA BELLOCCHIO A GIULIANOVA RIAPRIRA' IL PRIMO FEBBRAIO 2024 CON 25 POSTI LETTO PIU' DISTRETTTO SANITARIO DI BASE

E' una struttura quella della Rsa in contrada Bellocchio a Giulianova, che costerà alla asl tre milioni e mezzo di euro. Lo ha detto oggi, durante una conferenza stampa il direttore generale Maurizio Di Giosia alla presenza degli assessori: Verì e Quaresimale e del Sindaco di Giulianova Jwan Costantini.

«Abbiamo esigenze varie a Giulianova: e per questo abbiamo deciso di cogliere due piccioni con una fava: qui realizzeremo una rsa con 25 posti letto con annesso il distretto sanitario di Giulianova, un'ala sarà dedicata al distretto con tutte le figure specialistiche, come il Siesp e il Sian, con aspettative di lavoro per i più giovani. Ci sarà un cronoprogramma ed un progetto esecutivo con computo metrico che sarà completato entro i primi giorni di luglio. Poi saranno realizzati lavori nella Rsa e soprattuto nei bagni e nelle docce. Il primo febbraio del 2024 sarà riaperta la struttura», ha continuato nel suo intervento Di Giosia.

