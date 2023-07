PREVENZIONE DONNA/ IL CAMPER ROSA APPRODA AL CARCERE DI CASTROGNO

Importante iniziativa quella che stamani si è svolta presso la Casa Circondariale di Teramo. Il camper rosa ha varcato i cancelli del Castrogno offrendo al personale femminile della Polizia Penitenziaria di Teramo ed altro personale in servizio, lo screening gratuito al collo dell'utero.

La presenza dei sanitari in Istituto ha contribuito a diffondere

l’importanza della prevenzione ed a rafforzare il sentimento

di sostegno verso le donne, sia sul lavoro che nella vita

privata.

Ringraziamo il Dott. FORLINI Massimo, primario della medicina penitenziaria al Castrogno, con cui il SiNaPPe è entrato in contatto per promuovere questa notevole iniziativa dimostrando attenzione alle lavoratrici del nostro comparto

Un sentito ringraziamento all’ USL di Teramo, al Direttore Generale Dr. Di Giosia, il Direttore Sanitario Dr. Brucchi, il Dr.

Kaliakoudas Dimitrios Responsabile UOSD Assistenza Consultoriale per la disponibilità nonché alla Direttrice Dott.ssa Lucia DI FELICIANTONIO al Comandante Dirigente di Polizia Penitenziaria Livio RECCHIUTI per aver accolto il camper rosa e

garantito il pieno svolgimento dell’attività.