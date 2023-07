VIDEO / IMPARARE DALLA PANDEMIA PER COSTRUIRE LA NUOVA SANITÀ

È necessario un cambiamento di rotta ed è arrivato il momento di mettere in atto tutto ciò che la pandemia ci ha insegnato. Questo è il tema cruciale del Convegno Nazionale sull’assistenza sanitaria svoltosi oggi presso la Sala Convegni dell’Ospedale Mazzini di Teramo.

L’obiettivo principale è quello di migliorare l’assistenza attraverso una migliore qualità delle cure, modelli tecnologicamente avanzati, potenziamento dell’assistenza domiciliare e introduzione di nuove strutture. A tal proposito l’Assessore regionale alla salute, Nicoletta Verì, informa che da domani saranno presenti sul nostro territorio delle unità mobili per offrire “un’assistenza che sarà di supporto per lo screening oncologico e che consentirà di mettere in atto visite specialistiche in base al maggior fabbisogno che c’è sul territorio”.

Il tema dell’assistenza per le persone fragili ha occupato un posto rilevante, giungendo alla conclusione che è necessaria un’integrazione socio-sanitaria e che soprattutto le varie attività siano programmate dai Comuni delle Aziende Sanitarie locali. Ciò prevede a sua volta l’introduzione di “piani di zona” per la programmazione sanitaria dei vari distretti. Cruciale sarà il ruolo del PNRR nella realizzazione di questi obiettivi.

ASCOLTA IL DIRETTORE GENERALE DI GIOSIA

È stato dunque un evento importante per gli operatori sanitari in quanto ha consentito di riflettere su quella che sarà la loro prossima sfida fino al 2030: avviare una riforma territoriale.

La riforma prevede “una sanità che stia più vicino alle esigenze del cittadino, che vada a supportare la fragilità, che presenti investimenti sulle attrezzature e sulla digitalizzazione che è fondamentale” come afferma il Direttore Generale della ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, aggiungendo che uno dei prossimi obiettivi della ASL in particolare sarà quello di migliorare le liste di attesa.

Assente invece il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, impegnato in una riunione istituzionale a Bruxelles, il quale tuttavia tiene a manifestare il suo apprezzamento e la sua vicinanza a una manifestazione di così forte entità.

ILARIA ORSINI