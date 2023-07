ASL/ DOPO DI GIOSIA CI SARA' SEMPRE DI GIOSIA DIRETTORE GENERALE, IL TEMPO DI ESPLETARE IL NUOVO AVVISO. MARSILIO LO VUOLE MANAGER ANCORA: "HA FATTO BENE"

Riprende il suo posto da direttore dell'unità operativa complessa Maurizio Di Giosia (l'incarico è scaduto ieri) in attesa che la Regione dia seguito all'avviso pubblico per ricoprire il ruolo di direttore generale, al suo posto e per un paio di mesi, ci sarà il direttore amministrativo Franco Santarelli (il più anziano messo li proprio da Di Giosia al suo posto) che si avvia, tra l'altro, verso il percorso del pensionamento (a genn aio 2024). Brucchi continuerà a ricoprire il ruolo di direttore sanitario.



Di Giosia accetta il verdetto deciso per lui, per adesso e chiude con: "chi vivrà vedrà! Carpe diem". E si vedrà a breve infatti, perchè ora la Regione farà, come da legge, l'avviso pubblico al quale Di Giosia parteciperà. La commissione si è già costituita, come dire dopo Di Giosia ci sarà di nuovo Di Giosia. E' una questione solo di formalità.

La stessa cosa accadrà a Pescara con Ciamponi il 20 luglio e a tutti gli altri manager abruzzesi: è la legge.

Il presidente della Regione Marco Marsilio a questo proposito dichiara: «Se si poteva fare avrei confermato ben volentieri Di Giosia ma bisogna espletare l'avviso, per legge». Insomma anche per la Regione quella di Di Giosia suona già come una riconferma...è questione di poco.