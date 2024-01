VIDEO-FOTO/ RINASCE L'EX COLLEGIO RAVASCO GRAZIE AD UN FINANZIAMENTO DI QUASI 25 MILIONI DI EURO, A PRESENTARLO OGGI C'ERA ANCHE IL COMMISSARIO CASTELLI

Rinasce l'ex collegio Ravasco in viale Cavour a Teramol. La validazione del Progetto definitivo-esecutivo dell’”ex collegio femminile Ravasco” avvenuta in data 09.10.2023, rappresenta un punto di svolta per il restauro, il riuso adattativo, l’adeguamento sismico e la ricostruzione della storica struttura, fortemente danneggiata dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, classificato con esito di agibilità “E”. In relazione agli aspetti storico-artistici, pochi ne conoscono la qualità architettonica. L’edificio, risalente ai primi anni del Novecento, racchiude all’interno bei pavimenti in seminato “alla veneziana” ed eleganti ringhiere in ferro. L’edificio storico, caratterizzato dal vasto giardino, dove per decenni hanno passeggiato gli ammalati, i bambini, le suore del Bambin Gesù e le studentesse, è attualmente in stato di abbandono e in grave stato di conservazione. Si legge in una nota dell'architetto Alejandro Bozzi.



La Asl recupera e rifunzionalizza dunque un edificio storico di pregio di proprietà e restituisce alla cittadinanza un nuovo Centro residenziale di cure palliative per l’assistenza ai malati terminali, “Hospice”, che indica una filosofia e uno stile di cura, più che un luogo ben preciso: esso si basa sul principio secondo il quale prioritaria è la “qualità di vita” residua del paziente in fase terminale, senza per questo accelerare o posporre la sua morte. Trattasi di una struttura sanitaria caratterizzata da un numero limitato di posti letto, bassa tecnologia ed equipe interdisciplinare di alta qualità, dove particolare attenzione viene posta al comfort del paziente e all’interno del quale può portare con sé oggetti e abitudini. L’intento ai fini progettuali è stato quello di creare un’atmosfera di sicurezza familiare e di evitare quel carattere di estraneità insito in una struttura istituzionalizzata.