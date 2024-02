VIDEO-FOTO/ GRAZIE ALLA ASL E AL PRESIDENTE MARSILIO, A MONTORIO NASCE UN POLIAMBULATORIO DI PRIMO LIVELLO: "ABBATTERA' ANCORA DI PIU' LE LISTE DI ATTESA"

Il potenziamento del poliambulatorio di Montorio al Vomano darà risposte concrete a 30 mila abitanti di tutta l'area della vallata. Quasi un milione e mezzo di euro per la creazione di un poliabulatorio di primo livello, il primo realizzato in provincia di Teramo che darà risposte anche alle liste di attesa. Entro sei mesi si andrà in appalto.

"Una struttura importantissima grazie all'impegno della Asl e del presidente della Regione Marco Marsilio che risolverà l'80% dei problemi della zona. Un sogno che si avvera ha detto il sindaco di Montorio Fabio Altitonante durante la conferenza stampa convocata alla Asl oggi dal direttore Maurizio Di Giosia.