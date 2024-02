BUSTE PAGA PIU' PESANTI A FEBBRAIO PER IL PERSONALE ASL: IN PAGAMENTO GLI ARRETRATI 2019

Buste paga più pesanti a febbraio. La Asl ha messo a regime l’applicazione del nuovo contratto della dirigenza sanitaria e verranno liquidati sia l’adeguamento contrattuale che gli arretrati dal 2019.

Inoltre, per sia la dirigenza sanitaria che per il comparto, saranno pagate le prestazioni aggiuntive volte al recupero delle liste di attesa relative al secondo semestre del 2023. Non solo, saranno liquidate le prestazioni aggiuntive integrative all’attività istituzionale del 2023. In totale, dunque, la Asl liquiderà al personale quasi otto milioni di euro (di cui più di un milione di prestazioni aggiuntive).

Dal mese di marzo, infine, il pagamento delle prestazioni aggiuntive effettuate esclusivamente con dazione oraria avverrà con la medesima cadenza del trattamento accessorio, quindi due mesi dopo l’esecuzione della prestazione.

“Il pagamento delle spettanze al personale in tempi ristretti, al massimo di quelli consentiti dai necessari adempimenti, è un modo che questa azienda ha per ringraziare gli operatori per il grande senso di responsabilità mostrato nel rispondere alle richieste di attività per una maggiore produttività dell’azienda”, commenta il direttore generale Maurizio Di Giosia.