I LETTORI CI SCRIVONO/ ECCO COME TRATTANO GLI UTENTI AL PRONTO SOCCORSO DEL MAZZINI

Esimio Direttore,

volevo cortesemente segnalare l'ennesimo caso di malasanità o malagestione al pronto soccorso del Mazzini. Venerdi scorso ho accompagnato mia moglie per accertamenti post tamponamento stradale ecc... ebbene entrati intorno alle ore 16 siamo usciti alle ore 01,0!!!!

La scusante ormai famosa: ci sono problemi più seri come se in servizio ci fosse un solo medico, un solo infermiere... pensi Direttore che un bambino di non più di 12 mesi è stato assistito dopo che il piccolo ha pianto ed urlato per più di mezz'ora. Ma che sanità è questa, qui ci vuole più rispetto per i cittadini nonché utenti. Sarebbe il caso di esternalizzare al privato il servizio del pronto soccorso allora forse le cose andrebbero sicuramente molto meglio.

Lettera Firmata