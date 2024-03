LA UIL ESPRIME PREOCCUPAZIONE SULLA RIORGANIZZAZIONE DEL 118

La Uil Fpl esprime seria preoccupazione sulla riorganizzazione delle postazioni di emergenza territoriale del 18 che dal 1° aprile 2024 porteranno due postazioni territoriali ad avere ni servizio equipaggi "India" ossia composti da Infermieri e personale tecnico senza medico a bordo.

lI trasferimento di alcuni Medici del 118 ale UU.OO. di Pronto Soccorso della Asl di Teramo, a seguito di procedure concorsuali, ha creato questa situazione che, vista al difficile reperibilità di Dirigenti Medici ni particolare nei reparti di emergenza, ha reso, per ora, senza rimedio.

Per al Uil Fpl gli equipaggi "India" sono un ripiego e non una soluzione al problema, nonostante

l'elevata professionalità dei componenti degli equipaggi "India" si confida nella messa ni atto di ogni sforzo da parte dell'azienda nell'individuare personale sanitario aggiuntivo con l'attivazione

immediata delle procedure per li reclutamento di figure Mediche ed Infermieristiche per li servizio d'emergenza.

Entrando nel merito della riorganizzazione si ritiene che questa situazione emergenziale debba essere affrontata con una costante ed attenta formazione del personale impiegato sulle autoambulanze con particolare riguardo agli equipaggi "India".

La formazione è essenziale per affrontare con efficacia ogni situazione di emergenza e al

professionalità ed affiatamento dell'equipaggio è fondamentale per dare un servizio d'emergenza

puntuale ai cittadini.

Enecessario predisporre Linee Guida e Protocolli da utilizzare durante gli interventi di emergenza per tutto li personale coinvolto.

Le attrezzature sanitarie a bordo dei mezzi devono essere implementate e rese effettivamente e pienamente disponibili!!!

La Uil Fpl continuerà la sua battaglia per mantenere un servizio sanitario universale che tuteli tutti i cittadini in modo efficacie ed adeguato per una piena fruizione del diritto previsto dall'art. 32 della costituzione.

La ULI FPL informa che ha convocato un incontro con tutto li personale del servizio 118 (per ora di Teramo) dove affrontare con loro ogni aspetto di questa riorganizzazione che di certo non può tramutarsi in un minor servizio ai cittadini, minando le basi del servizio pubblico sanitario e scaricare

ogni responsabilità su equipaggi e personale privi del necessario supporto medico. Teramo 19 marzo 2024

lI Segretario Generale ULI FPL Teramo Massimiliano Bravo