IMPORTANTISSIMO EVENTO AL PIRELLONE SULL’ INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA SANITÀ, INVITATE SOLO QUATTRO AZIENDE TRA LE MIGLIORI D’EUROPA… E C’È ANCHE UNA TERAMANA

È stato, in assoluto, uno degli eventi più importanti in Italia, nel campo dell’intelligenza artificiale applicata alla sanità, quello che si è tenuto ieri a Milano, nella Sala Gonfalone, Grattacielo Pirelli, sede della Regione Lombardia.

Un evento che si proponeva, in particolare, di “Affrontare le criticità collegate alla legge sulla privacy e trovare soluzioni concrete al fine di usare in modo adeguato e costruttivo i dati in sanità”.

A guidare i lavori, Giovanni Corrao, Professore Ordinario di Statistica, Università degli Studi Milano-Bicocca e Andrea Marcellusi, Università degli studi di Roma Tor Vergata, Presidente ISPOR Italy – Rome

Tra gli ospiti, in un parterre che vedeva anche la presenza di personaggi di primissimo piano nel mondo della sanità italiana, tra i quali Guido Bertolaso, Assessore al Welfare Regione Lombardia, l’On. Alessandro Colucci, della Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), Camera dei deputati, e Presidente dell’Intergruppo Parlamentare per la Sicurezza Informatica e Tecnologica; l’On. Simona Loizzo, della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati e Presidente dell’Intergruppo parlamentare sulla sanità digitale e le terapie digitali; Claudia Biffoli , Direttrice Ufficio 4 Sistema Informativo del Ministero, Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica; Domenico Mantoan, Direttore Generale Agenas Pierluigi Russo Direttore Ufficio Valutazioni Economiche e Ufficio Registri di Monitoraggio, AIFA; Giovanni Delgrossi Direttore Unità Organizzativa Sistemi Informativi e Sanità Digitale Direzione Generale Welfare – Regione Lombardia; Marco Baccanti, Direttore Generale FITT Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico, Milano; Gianluigi Greco, Presidente AIXIA; Carlo Nicora, Vicepresidente FIASO.

All’evento del Pirellone, sono stati invitate anche quattro aziende europee, considerate le migliori nel campo dell’applicazione dell’intelligenza artificiale in Sanità, tra le quali la teramana Infosat dell’ing. Franco Iachini. L’azienda che lavora per cogliere le opportunità legate all’Internet of Things e alle nuove tecnologie, individuando le soluzioni più adatte alle esigenze dei propri clienti, consentendo loro di prendere decisioni basate sui dati (data-driven decisions). Infosat è quindi in grado di aumentare il potenziale degli utenti finali con query e report accelerati, che supportano l’analisi di tutti i dati ovunque e in qualsiasi momento. L’intervento dell’ingegner Iachini, è stato incentrato sul tema “Innovazione Digitale e Salute Connessa. Una Visione per un Sistema Sanitario Efficiente e Centrato sul Paziente”. L'invito rivolto ad Infosat, ad un convegno di questo livello, nella regione che più di ogni altra ha pagato il prezzo del Covid, si pone come riconoscimento per l'azienda, certo, ma anche come spunto di riflessione per tutto il mondo della sanità abruzzese, chiamato ad affrontare sempre nuove sfide, per le quali il ricorso all'intelligenza artificiale non sarà una possibilità, ma una necessità, perché quella che farà distinzione tra il passato e il futuro, sarà una visione.