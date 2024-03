NUOVO OSPEDALE, TRE IPOTESI... MA NESSUNA BUONA E LA GIANGUIDERIA S'INCARTA

Tre ipotesi, nessuna certezza, ma solo tante criticità. Sul nuovo ospedale di Teramo, questione annosa sulla quale la gianguideria, a parte le trionfanti dichiarazioni in campagna elettorale, non ha trovato una soluzione perdendosi in un ginepraio di congetture, fino ad arrivare alla richiesta di una commissione che valutasse ogni aspetto. Ora, il gruppo di lavoro per la definizione dello studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo ospedale sul sito di Villa Mosca, chiesto all’unanimità dal consiglio comunale, ha terminato i propri lavori e ha rimesso la relativa documentazione, formulando tre diverse ipotesi progettuali ma evidenziando su ciascuna di esse e sull’area in questione differenti ma significative e rilevanti criticità. Come dire: tanto rumore per nulla. E adesso? Il documento sarà illustrato e discusso nel corso della commissione speciale sanità che la presidente Sara Falini ha già convocato per il 3 aprile alle ore 9:30. Alla fine, chissà, magari si scoprirà che - come sostiene certastampa da mesi - la soluzione migliore sarà proprio Piano d'Accio... e scopriremo di aver perso solo tempo, ma per vinvcere le elezioni..