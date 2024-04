INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI, INTERESSANTE CONVEGNO A TERAMO

Esperti, operatori e professionisti a livello nazionale si incontreranno, sabato 13 Aprile, alle ore 10:00, al Parco della Scienza, Teramo, per partecipare al primo convegno in Abruzzo sugli Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy), organizzato da Martina Castelli Dog Trainer e dall’Associazione di promozione sociale “A piccoli passi”.

«Poter organizzare a Teramo un convegno sugli Interventi Assistiti con gli Animali è un'importante occasione per arricchirci di professionisti e competenze nuove» dice la Dott.ssa Giulia Di Donato, presidente dell’Associazione di promozione sociale “A piccoli passi”, «La relazione uomo-animale acquisisce in questo contesto una funzione imprescindibile sulla salute mentale e fisica del bambino, adulto, anziano».

Interverranno all’evento: Dott. Franco Mutinelli (Direttore CRN I.A.A.), Dott.ssa Rita Deplano (pedagogista, coadiutore e formatore I.A.A.), Dott.ssa Sara Castelli (docente UNITE), Dott. Eugenio Milonis (presidente Asinomania) e Dott.ssa Irene Ammazzalorso (presidente Associazione Caleidoscopio), oltre alle organizzatrici.

«La nostra missione è quella di porre l’attenzione sui benefici che gli I.A.A. possono trasmettere nei vari ambiti di intervento» dice Martina Castelli «È giunto il momento che anche in Abruzzo vengano valorizzati questi

progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere fisico, psichico e sociale delle persone mediante l’interazione positiva con l’animale».

L’evento è patrocinato dal Comune di Teramo, dall’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi Regione Abruzzo e dalla Facoltà di Medicina Veterinaria UNITE, con il supporto dell’Assessore Comunale Ilaria De Sanctis e del consigliere Comunale Maria Cristina Marroni.

Segreteria organizzativa 3479823039.