FOTO-VIDEO/ APERTA, DOPO 17 ANNI LA RSA DI BIVIO BELLOCCHIO, 25 POSTI LETTO, 15 GIA' OCCUPATI PER MALATI DI ALZHEIMER

Aperta la Rsa di Bivio Bellocchio a Giulianova alla presenza dei manager Asl e dell'assessore regionale Verì. Presente il Sindaco Jwan Costantini 25 posti letto di cui 15 già occupati che arrivano dopo 17 anni di attesa. Novità anche per l'ospizio Marino.

Sono state illustrate oggi tutte le attività avviate dalla Asl di Teramo nel complesso di bivio Bellocchio a Giulianova. Lo stabile adesso è sede di servizi che fino poco fa erano all’ex Ospizio marino, edificio non più adatto strutturalmente a ospitarli: al pianterreno c’è il distretto sanitario di Giulianova, con il poliambulatorio, gli uffici amministrativi e lo sportello di scelta e revoca dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Non solo, nel lato est, ma nel piano superiore, ci sono gli uffici dello Spsal, cioè del servizio di prevenzione ambienti e luoghi di lavoro, spostato dall’ospedale di Giulianova.

Da qualche giorno è stata attivata anche la “Rsa Demenze”. A presentare nella conferenza stampa l’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia con quello amministrativo Franco Santarelli e quello sanitario Maurizio Brucchi, il sindaco di Giulianova Jwan Costantini. “Con la Rsa Demenze diamo una risposta concreta alle esigenze delle famiglie teramane che hanno un proprio caro in condizioni molto difficili da seguire”, ha spiegato Di Giosia, “attualmente gli ospiti sono 15 ma molto presto attiveremo gli altri 10 posti. La struttura ha il compito di ospitare pazienti fragili in cui la demenza costituisce uno degli aspetti clinici fondamentali e in particolare quei pazienti che si trovano in uno stato instabilità clinica e che hanno quindi bisogno di un periodo più o meno lungo di assistenza socio sanitaria per essere riportati, ove possibile, in una condizione clinica tale da essere gestiti o in famiglia o in altre strutture. Essendo pazienti cronici, che hanno anche altre patologie, finora nei momenti di maggiore criticità si rivolgevano all’ospedale per essere ricoverati, spesso in maniera inappropriata. Oppure erano costretti ad emigrare fuori provincia o fuori regione per l’assenza nel nostro territorio di competenza, di posti letto dedicati. Ecco, con questa Rsa abbiamo voluto dare risposte a questa serie di esigenze dei pazienti e della famiglie”. E’ gestita dalla Asl di Teramo tramite la cooperativa di servizi Kcs, Filadelfia e Solidarietà e Vita che fornisce infermieri, Oss e personale di supporto. La responsabilità clinica dei pazienti è della Asl attraverso la collaborazione del Dipartimento di salute mentale e dei medici Vincenzo Ferrari e Carmine Tomasetti. La responsabilità della gestione è della Uoc Area distrettuale Adriatico, diretta da Giandomenico Pinto, che ha spiegato le modalità di accesso alla struttura. L’assessore Verì, che ha seguito da vicino l’attivazione della struttura, ha sottolineato l’importanza che questa struttura assume per tutto il territorio ricordando i tanti processi messi in campo dalla Regione, dalla rete ospedaliera a quella territoriale, dalla continuità assistenziale ad azioni per ridurre l’inappropriatezza. Il sindaco Costantini ha sottolineato l’importanza dell’apertura della “Rsa Demenze” segno di attenzione da parte degli organi sovracomunali e della Asl al territorio di Giulianova facendo notare che sono stati rispettati gli impegni assunti dieci mesi fa ad aprire la Rsa.