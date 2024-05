VIDEO-FOTO/ INAUGURATA LA NUOVA SEDE DELLA CROCE ROSSA A PIANO DELLA LENTA A 130 ANNI DALLA FONDAZIONE A TERAMO, CON QUATTRO NUOVI MEZZI

Tagliato il nastro in via Brandimarte 1 a Piano della Lenta per la nuova sede della Croce Rossa Italia di Teramo, nell'occasione del 130° anniversario della nascita del comitato teramano.

E con il nuovo insediamento arrivano anche quattro nuovi mezzi di soccorso: due ambulanze e due auto.

In tantissimi a festeggiare il nuovo inizio che segna il punto di ripartenza per un'attività che, di fatto, non si è mai fermata e non si ferma mai.

Dopo la santa benedizione impartita da sua Eccellenza il Vescoso Leuzzi, la prima a commentare con grande gioia e orgoglio la doppia celebrazione della CRI di Teramo, la presidente Fiorenza Di Falco: "Se siamo riusciti, dopo varie difficoltà, ad acquistare la nuova proprietà è merito di tutti i volontari. È grazie a loro, infatti, che si deve il successo della CRI!"

Nel suo discorso di ringraziamento ha ricordato i numerosi risultati che ogni giorno impegna le divise rosse, estendendosi in attività che vanno ben oltre il soccorso sanitario e si inseriscono nella vita sociale quotidiana.

La casa della Croce Rossa, infatti, è la casa di tutta la comunità teramana, italiana e internazionale e di tutte le persone che ogni giorno vengono aiutate.

"Quando qualcuno bussa alle porte della CRI, mai accadrà di non trovarla aperta" assicura la vice Presidente Debora Diodati, ripercorrendo i gesti grandiosi che da 160 anni la CRI compie in strada per aiutare, sostenere e supportare tutte le persone che hanno bisogno. La cerimonia è continuata con la consegna delle targhe a tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione della nuova sede a ditte e privati.

Eugenia Di Giandomenico